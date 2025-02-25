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好市多特價一款愛迪達越野鞋！他讚好穿又防水 內行因1點不推

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。示意圖。聯合報系資料照
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。示意圖。聯合報系資料照

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近日逛好市多賣場，發現一款愛迪達運動鞋特價1899元，大讚穿起來舒適又防水。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期在好市多發現一款「愛迪達Gore-Tex戶外運動鞋」特價1899元，直言「第一次看見2000元以下的Gore-Tex鞋，雖然外表醜醜的，但是還蠻好穿的」，大讚此款鞋款很方便遊山玩水。

貼文一出後，不少網友都表示「這款市售目前是第4代，好市多這款應該是第1代…防水機能很好，除了寬腳的不適合，沒有大缺點」、「還不錯穿，但鞋底支撐性弱」、「之前買過2雙」、「買給爸爸，說很好穿」、「好市多的鞋子都跟我無緣，都太小了」。

不過，有不少內行人持相反意見，指出「這種鞋鞋底太硬，不適合旅遊穿著」、「好市多版本大多楦頭都偏小，然後這鞋底磁磚、大理石或有水的石頭幾乎沒有防滑，不可不慎」、「越野跑鞋底超滑的，城市路或石頭路請小心」、「要提醒大家，這些都是越野鞋款，防水沒問題，但是在都市使用還是會滑，特別是一堆大樓地面鋪磁磚、石英磚，滑到不行，走路一定要小心」、「如果下雨天走磁磚路務必小心」。

好市多 愛迪達 越野 鞋子

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