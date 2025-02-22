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她讚好市多1款麵超好吃！一票會員歪樓：想帶「她」回家

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。示意圖，聯合報系資料照
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。示意圖，聯合報系資料照

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近日到好市多賣場時，剛好有一款麻辣鴨血麵的試吃，品嚐後大讚鴨血超好吃，笑稱想把「阿姨帶回家」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「COSTCO好市多消費經驗分享區」表示，近期在好市多試吃一款麻辣鴨血麵，覺得鴨血雖然好吃，但希望可以再辣一點，試吃的阿姨還貼心說裡面的辣椒粉可以再加，讓她相當心動，也笑稱「很害怕回去煮不了這麼好吃，還是把阿姨帶回家好了！」。

貼文一出後，不少吃過的網友都大推「這款真的好好吃，麵條也好吃！」、「我超愛這個的湯頭，超好喝」、「這好吃也很方便」、「上次試吃鴨血很嫩」、「好吃，加點肉、菜更豐富」、「我那時候試吃拿了2盒」、「這個好吃，我們家會一直回購的產品，而且超方便的，推推」、「這牌麻辣鴨血我也愛吃」。

此外，也有部分網友認為，試吃阿姨才是好市多產品的關鍵人物，紛紛回應「我常常覺得好市多的阿姨才是重點」、「我也喜歡好市多的阿姨」、「帶阿姨回家好了」、「我也覺得把阿姨帶回家是比較好的選擇」。

好市多 賣場 阿姨

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