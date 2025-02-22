好市多新上架一款行動電源！超輕薄且千元有找 內行人見1點不推

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近日在好市多賣場看到一款行動電源，體積輕薄又支援AirPods無線充電，價格還千元有找，讓他相當心動。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期在好市多發現一款新上架的行動電源，重量112公克、厚度只有0.8公分，體積相當輕薄，還支援AirPods無線充電，售價765元，讓他相當心動。

貼文一出後，不少網友都表示「已經買了，超級好用，質感讚」、「這款主打是無線充電不發燙」、「感覺可以喔，有試用後的感想？」、「可以買，不好用再退，好市多的好處」、「這款主打的就是輕薄，充電速度就普普，吸在iPhone上面不會影響手感」、「這個容量大概就是iPhone從10%充到飽一次」。

不過，有部分內行網友點出關鍵，認為該款行動電源充電速度太慢，紛紛回應「舊規格慢充，差不多價格有一堆無線15Ｗ，有線22.5Ｗ的選擇」、「7.5Ｗ無線充電只是雞肋」、「7.5Ｗ好像有點慢吧，隨插即用的很多都15W，想要玩遊戲又要充這種的，不建議，兩邊都熱」、「這個舊規格，無線只有7.5Ｗ」。