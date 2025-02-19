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跑好幾家都撲空！全聯「這款」商品太好吃 他沒買到崩潰：不想上班

聯合新聞網／ 綜合報導
全聯福利中心。示意圖／聯合報系資料照
全聯福利中心。示意圖／聯合報系資料照

全聯福利中心提供多樣生鮮食材及冷凍食品，受歡迎程度不言而喻。最近一名男子發文分享，為了購買「H牌老麵黑糖饅頭」，跑遍多家全聯，結果卻都撲空，崩潰直呼「明天不想上班了」。貼文曝光後引發熱議，眾人紛紛大讚這款饅頭超好吃，「常回購，小孩愛吃，我說的是真的」。

該名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」抱怨，為了找尋「H牌老麵黑糖饅頭」走訪許多全聯門市，卻發現所有店家都已售罄，讓他沮喪到「明天不想上班了」。

文章曝光，網友們紛紛留言表示對這款饅頭的喜愛，「只要看到就買（放在冷凍）想吃隨時都有！真的很好吃喔，老麵饅頭不會脹氣」、「這個真的很容易買不到，還真的不錯吃」、「切開來對半中間摸顆粒花生醬好吃！一個早上吃個三顆還覺得沒吃飽」、「早上才吃一顆當早餐，冰箱還有3顆，目前吃到是好吃的黑糖饅頭」。

另外，也有內行人教學，只要使用全聯APP就能查詢店家是否有庫存，「小時達可以查庫存啊，不用白跑」。這款饅頭在網路上引起熱烈討論，讓原本不知道此商品的網友，看到評價後也躍躍欲試，「本來不知道的，但看留言後也想買」、「看大家都說好吃，剛剛逛全聯看到了兩包，拎了一包回家，希望不要踩到雷」。

全聯 饅頭

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