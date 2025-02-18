好市多1物成婚禮上搶拍焦點 新娘甜笑「好美好喜歡」

不論是慶祝生日、孩子彌月、新人結婚，都會用到蛋糕，而一般人都會到麵包店、烘焙坊等店面選購。有一名女網友在好市多買了婚禮蛋糕，她大讚整體設計復古又典雅，也成為婚禮上眾人搶拍的焦點。

這名女網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，為了婚禮到好市多買蛋糕，她選了一個9號蛋糕只要499元，雖然價格不貴，但沒有因為便宜而隨便亂做，反而相當精緻，讓原PO忍不住大讚，「好美、好典雅、好復古、好喜歡」。

從原PO分享的照片看到，純白色的蛋糕表面上以及四周都擠了許多美麗的雕花，上頭還擺放了一對穿著禮服的小人偶，整體看起來非常精美，原PO也笑說，「結果大家都在搶著拍照」。

貼文也引起不少好評，「真的滿讚的蛋糕」、「簡單典雅最漂亮」、「這叫其他蛋糕店怎麼活下去啊？」、「好市多蛋糕真的很超值，自己買回來佈置一下就成了女兒周歲派對的蛋糕，內餡也很好吃」、「好市多的商品就蛋糕最實在，同樣尺寸跟外面比重量就差了50%」、「好市多8號、9號都買過，蛋糕體不錯吃，這個價格CP值高，只是奶油真的太多了」、「看起來有4990元的價值」。