超可愛！好市多限量「迷你會員卡磁鐵」免費送 沒消費也能拿

好市多（COSTCO）商品琳瑯滿目，吸引一票粉絲愛戴。有網友發現，賣場近來正在發送免費的「迷你會員卡磁鐵」，只要到服務中心，拿手機在台灣好市多官方臉書、IG按讚或追蹤就能獲得，即便當天沒有消費也一樣。

時常分享好市多情報的「Fuji吃貨玩樂無限公司」在threads曬出磁鐵照片，可以看到COSTCO會員卡直接縮小成迷你版，模樣相當可愛。串文指出，現在到好市多不用消費，只要到櫃檯，拿出手機到官方的FB或IG點讚、追蹤，就能免費索取，每間分店採限量發送，送完為止。

對此，網友紛紛表示，「好可愛喔！昨天有去過一趟，但現在才看到資訊」、「有夠可愛，出示會員卡，按讚就可以領」、「好口愛，我要去」、「比貼紙好多了」、「看完你的貼文，我特別跑一趟好市多，還順便買了想要的東西」。

根據《中時新聞網》報導，好市多表示這活動從2月10日就開始了，每間分店僅4千個磁鐵，每人限領1個，數量有限發完為止。