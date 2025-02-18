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好市多豬肉標價破五萬 網友嚇出一身冷汗驚呼「離譜」引熱議

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。示意圖，聯合報系資料照
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。示意圖，聯合報系資料照

美式賣場好市多（Costco）以高CP值商品深受消費者喜愛，但近日卻因一項商品的離譜標價引發網友熱烈討論。一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中分享了一張照片，照片中一盒「台灣豬腹脅排長方切」的肉品竟然標價高達55,252元，讓她驚呼「離譜」，直言差點嚇出一身冷汗。

該名女網友表示，當時她在好市多逛賣場時，無意間發現這盒價格高得驚人的豬肉，忍不住拍下照片並分享到社群平台。照片曝光後，迅速引發網友熱議，留言區湧入大量回應。許多網友驚嘆「這是什麼高級肉品？滿滿的台灣價值！」、「菜販跟我說最近豬肉貴的嚇人，現在我知道了」、「別說這幾扇五萬很貴，五千我都覺得害怕」。

此外，也有網友幽默表示「豬肉價格這麼貴，是不是直接附送一頭活豬？」、「拿去結帳後發現標錯價，說不定店員直接送你」、「如果真的有人不看價格就拿去結帳，那畫面一定很精彩」。

然而，也有理性網友指出，這應該是工作人員操作失誤導致的標價錯誤，「電腦或鍵盤誤觸很常見，沒必要過度解讀」、「打條碼的員工可能太累了，大家多一點包容心」。也有網友建議好市多應加強內部管理，避免類似情況再度發生。

截至目前，好市多尚未針對此事作出回應。不過，此事件也讓消費者更加關注賣場內商品標價的準確性。未來，如何避免類似的標價烏龍，恐怕是賣場需要重視的一大課題。

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