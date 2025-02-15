好市多第一次遇到試吃白飯！品嚐後驚呼「超美味」 網友見真相笑翻

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期逛好市多，發現居然在試吃「白飯」，她跟著排隊拿了一盤，品嚐後直呼超好吃！貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「COSTCO好市多商品消費心得分享區」表示，近期在好市多賣場第一次看到「試吃白飯」，她好奇跑去排隊，吃了一口後發現超級好吃，讓她驚呼「可惜現場沒有煎牛肉，不然就更搭了」。

貼文一出後，有不少內行網友解答，這是攤位在推銷日本的「小V鍋」，紛紛表示「小V鍋煮出來的飯真的超好吃」、「大家都推爆，買了真的不會後悔」、「用小V鍋煮飯後，外面的飯都不好吃了」、「這組很棒，幾乎餐餐用，燉湯、煮飯很方便」、「小V鍋煮的白飯大家都推」、「是小V鍋讓白飯變好吃囉！不然同樣的米買回去結果可能會不一樣」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「用一般的鑄鐵鍋煮就很好吃了」、「我有這個鍋，但飯還是電子鍋最好吃，如果說為了煮飯買這個鍋，我不認為好」、「小V鍋煮白飯沒有其他專業煮飯鍋子強，比較慢又不能保溫」。