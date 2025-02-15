聽新聞
0:00 / 0:00
好市多新上市焦糖核桃 螞蟻人吃到欲罷不能、老饕卻因1點不推
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多購買一款焦糖核桃，才3天就被老公、小孩吃光。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期在好市多購買一款韓國的焦糖核桃，讓身為螞蟻人的老公、小孩非常喜愛，吃了一顆就欲罷不能，短短3天竟然快把一大罐核桃嗑光，讓她笑稱「以非常驚人的速度消失中」。
這名網友進一步說明，雖然老公、小孩很喜歡，但她有吃到幾顆核桃有油耗味，是不太新鮮的堅果才會有的味道，提醒大家若要購買，需特別注意。
貼文一出後，不少網友都表示「這東西一直都很邪惡且好吃啊」、「這樣說反而讓人生火」、「之前有一款紅糖核桃超好吃，有點奶油香，可是好久沒看到了」、「吃過後覺得還是無調味的核桃好吃，口感不搭而且比無調味核桃油耗味更重」、「核桃要吃無調味的啦！」。
不過，也有部分網友持相反意見，指出「買過一整大罐綜合口味，整個可怕油耗味，就畢業了」、「好市多唯一買了吃一口就丟著的食物，超級甜，難吃」、「含糖量太高了」、「好市多的堅果開封大概一個禮拜就會飄出油耗味，最好在一週內吃完」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言