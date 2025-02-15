好市多新上市焦糖核桃 螞蟻人吃到欲罷不能、老饕卻因1點不推

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多購買一款焦糖核桃，才3天就被老公、小孩吃光。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期在好市多購買一款韓國的焦糖核桃，讓身為螞蟻人的老公、小孩非常喜愛，吃了一顆就欲罷不能，短短3天竟然快把一大罐核桃嗑光，讓她笑稱「以非常驚人的速度消失中」。

這名網友進一步說明，雖然老公、小孩很喜歡，但她有吃到幾顆核桃有油耗味，是不太新鮮的堅果才會有的味道，提醒大家若要購買，需特別注意。

貼文一出後，不少網友都表示「這東西一直都很邪惡且好吃啊」、「這樣說反而讓人生火」、「之前有一款紅糖核桃超好吃，有點奶油香，可是好久沒看到了」、「吃過後覺得還是無調味的核桃好吃，口感不搭而且比無調味核桃油耗味更重」、「核桃要吃無調味的啦！」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「買過一整大罐綜合口味，整個可怕油耗味，就畢業了」、「好市多唯一買了吃一口就丟著的食物，超級甜，難吃」、「含糖量太高了」、「好市多的堅果開封大概一個禮拜就會飄出油耗味，最好在一週內吃完」。