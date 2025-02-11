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好市多進口日本1老字號品牌開心果 老饕嗨喊：赴日必買超好吃

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多示意圖。聯合報系資料照片／記者黃筱晴攝影
好市多示意圖。聯合報系資料照片／記者黃筱晴攝影

好市多的商品種類非常多樣，還時不時會進口國外的產品，吸引不少人光顧消費。臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」就分享一款日本老字號的開心果，品嘗過的人紛紛大讚好吃，而且去日本必買，留言一片好評。

臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」管理員日前PO出一款日本進口的零食「千成堂綠色酥脆開心果」，並透露千成堂是日本70多年歷史的豆果品牌，而內容物看起來和台灣的翠果子相似。這款產品一袋有225公克賣279元，精選美國去殼開心果，再包裹上香酥爽脆的酥皮烘焙，保留堅果香與營養。

不少品嘗過的人都大讚好吃，「這個好吃，喜歡翠果子+開心果的人很愛」、「去日本必買的耶」、「這個超好吃的」、「日本的應該比較好吃」、「這個很好吃，竟然在好市多能買到，之前買了2袋還捨不得吃」、「這個超好吃」。

還有網友力推芥末口味，「去日本必買，很好吃，尤其是哇沙米口味」、「我超愛這個芥末口味」、「線上購物有芥茉口味，麻辣口味等等，現場沒有」。

好市多 零食

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