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過年沒回家想多賺錢…母突扛「幾大袋食物」北上探女 她淚悔：自覺不孝

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多（Costco）示意圖。好市多/提供
美式賣場好市多（Costco）示意圖。好市多/提供

有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼出兩張照片並發文表示，今年過年為了多賺錢把班排得超滿，因此無法回鄉陪爸媽，結果老媽竟然扛著幾大袋食物北上探女，讓她瞬間眼淚差點飆噴出來。貼文一出，立馬引發網友熱議，有人感動：「幸福的孩兒。」

原PO透露，她春節期間為了多賺一點錢，於是將班表排滿滿，導致無法回鄉過年，她原本想說等228連假再回去，結果今早沒班準備來補個眠，突然聽到門鈴及手機大響，她一開門就看到老媽出現在門口，還提著大包小包的東西，讓她瞬間眼淚差點飆噴出來。

她媽媽說怕她一個人在台北過年太孤單，一定都沒有好好吃飯，所以就帶了很多她喜歡吃的東西來，順便幫她打掃房間，讓原PO感受到滿滿的母愛。

從照片中可見，原PO的媽媽除了帶了她最最愛吃的櫻桃，還有一整袋的零食餅乾，其中還扛了一大罐紐西蘭奶粉。原PO覺得自己都都二十幾歲的人，媽媽還是把她當小朋友照顧，真的是有媽媽的孩子像個寶，覺得自己非常幸福也很愧疚過年沒有回去，深覺自己很不孝，心想過完年一定要排休回鄉去多陪陪他們。

這篇貼文迅速引起熱烈討論，許多人都深有同感，「不論你幾歲，媽還是會等門，我就是那個媽媽」、「前幾天才剛去好市多補貨，是說那盒櫻桃超級貴，我也有看到買不下手，你媽超疼你」、「天啊！這篇是要騙眼淚嗎？真的不管幾歲在爸媽心中我們都是小孩」、「有媽的孩子像個寶」、「真羨慕你有那麽疼愛你的媽」。

此外，還有不少網友回應「20幾歲的孩子有這種自我反省就很了不起了」、「好感人喔，我也想我媽了」、「你很幸福」、「媽媽好能扛」、「也太溫馨了吧」、「雖然我不太喜歡這種直接出現在門口的驚嚇，但是這樣的媽媽真的是100分，太幸福了」。

Costco 回鄉 好市多 春節 過年

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