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好市多新上架1款冷凍食品！老饕大讚：肉質Q彈、爆漿多汁

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。示意圖，聯合報系資料照
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。示意圖，聯合報系資料照

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近日在好市多賣場採購年貨，發現一款新上架的牛肉貢丸，試吃後大讚肉質Q彈多汁，馬上購買一包。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期在好市多發現新上架一款「冷凍牛肉貢丸」，試吃後大讚「吃起來Q彈多汁，而且沒有粉粉的感覺，全都是肉！吃起來真的超滿足」，讓她跟同行友人一人立刻購買一包，要過年時煮火鍋當配料。

貼文一出後，多數網友都表示「牛肉味道很濃又甘甜」、「昨天試吃完，小孩也直接拿一包丟購物車了」、「一顆滿滿都是肉打出來的」、「有買，牛肉的鮮味很夠！不錯吃」、「這已經是我們家冰箱的常備品了」、「這個真的很好吃」、「買了原味，牛味很重的丸子」、「這真的好吃，會噴汁」。

此外，也有不少網友推薦其他口味的貢丸，指出「活動期間我會拿新口味，因為原味隨時都有，麻辣活動期間限定」、「上回有試吃到香菇的，還不錯吃」、「這個肉丸很厲害，羽衣甘藍那顆超鮮甜」、「羽衣甘藍的口味很特別，連不愛吃蔬菜的小孩都說好吃」、「前幾天在南屯店買了羽衣甘藍的，非常好吃」。

好市多 年貨 過年

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