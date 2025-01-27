好市多海鮮新品！川燙沾醬、奶油焗烤都OK 網友狂讚：一餐嗑完一盒

好市多商品琳瑯滿目，吸引一票會員喜愛。近日有女網友發現一款「冷藏馬祖淡菜」上架，馬上買了一盒，沒想到肉質飽滿耐嚼，兩人一狗「一餐」就嗑光光。

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文指出，她難得在好市多賣場看到馬祖淡菜，馬上拿了一盒放進購物車，沒想到連賣場人員都好奇如何料理？她也表示，川燙沾五味醬、醬油芥末，或是弄焗烤海鮮都不錯，個人最愛的料理方式就是「奶油淡菜」。

回家開箱後，發現一盒大大小小約44顆，雖然沒生鮮的那麼鮮甜，但是肉質仍飽滿耐嚼，用奶油淡菜的方式煮了義大利麵，「兩人一狗一餐嗑光光，很滿足！」

女網友推薦的馬祖淡菜。圖擷自《今購百科》

貼文曝光後，網友也紛紛表示，「妳超厲害的，看了都想買」、「白酒／米酒炒九層塔蒜頭，超好吃」、「蒜頭炒九層塔，口味重的可以加點沙茶醬」、「這個就是很多關節保健產品裡面有的綠唇貽貝啊，大狗狗吃很好」。

但也有人質疑產地問題，「馬祖哪來那麼多淡菜跟生蠔，別傻了」、「應該不是馬祖的，而且馬祖淡菜是活體的，很多是用大陸福州的來說是馬祖淡菜，當然馬祖當地賣的也很多是福州養殖的」。