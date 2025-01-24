全聯袋裝沐浴乳1設計獲好評 一票愛用者大讚：方便又省空間

超市、賣場的貨物齊全，價格也親民，已成為現代人採買購物的好去處。有一名女網友日前到全聯發現一款沐浴乳的樂易包，只要將蓋口換成按壓嘴，然後吊掛起來就可以直接使用，讓她心動地立刻買回家試用，不少用過的人也直呼是個很方便的設計。

原PO在臉書「我愛全聯-好物老實説」發文表示，她日前到全聯看到一款沐浴樂易包，搭配著按壓嘴、掛勾一起販售。用法就是將樂易包的塑膠蓋開口轉開，然後裝上按壓嘴，S掛勾再勾住樂易包底部的吊掛孔，就可以180度倒掛起來使用，如此一來就不需要一堆瓶瓶罐罐，也不需要擔心瓶子發霉問題，這也讓原PO看到大讚簡單又方便，忍不住買回家試用。

貼文引起熱議，「這樣不會一次倒太多嗎？」、「長知識了，謝謝」、「有吊點滴的感覺」、「蝦皮看那個壓頭蠻貴」、「蝦皮單買那個頭都好貴，買不下去」、「我也有看到，可是家裡沒地方掛」、「第一包用完丟掉頭忘記拔，結果我第二包沒得用」、「我以為日本才有欸」。

不少用過的人也都給予好評，「這個真的方便，環保也省罐子空間」、「在沖繩買到有掛的乳液也很方便使用」、「省瓶子費用，內容物多」、「好棒的設計」、「好用且不佔地板空間」、「我也有買，超方便」、「有在屈臣氏買出清的，掛在毛巾架上蠻方便又不會卡垢」。

還有網友分享沐浴乳補充包的其他使用方法，買一個沐浴乳罐子，然後把補充包上方剪開，連同包裝整包放進罐子裡頭，再蓋上蓋子就可以直接按壓使用，如此一來可以省去將沐浴乳倒進罐子的時間，這樣的小撇步也獲得不少讚賞。