快訊

離奇命案！台中8旬婦肚痛診所候診突暴斃 目睹民眾嚇壞

郭俊麟專訪／在陳冠宇面前從I人變E人 為林昱珉霸氣傾倒

徐乃麟買水果違停紅線被開單！傳跟員警爆氣開戰…警公布畫面還原

好市多買鮮奶…她怨沒喝完放冰箱全都漏 達人曝「1物」是關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
牛奶中富含鈣質，還有優質的蛋白質、醣類、脂肪、及維生素A、維生素B2等營養素，針對各年齡層都有好處。示意圖／ingimage
牛奶中富含鈣質，還有優質的蛋白質、醣類、脂肪、及維生素A、維生素B2等營養素，針對各年齡層都有好處。示意圖／ingimage

一名網友在好市多買了知名廠牌的大罐裝鮮奶，將沒喝完的牛奶放進冰箱，因瓶身較高只能橫放，卻發現牛奶會溢漏，發文問大家是否遇過相同狀況？還是因為廠牌問題？貼文引來達人解惑，是這款包裝的特性，與產品廠牌無關。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文寫道，購了兩瓶大容量包裝的罐裝鮮奶，因瓶身較高，喝剩的牛奶就整瓶橫放在冰箱層板上，結果發生溢漏，整個層板上都是溢出的牛奶，同層的其他物品也被弄髒了。無奈問大家：「請問是只有我遇到這種情況嗎？」

貼文釣出不少「受災戶」留言，「這種的別倒放，以前家中冰箱多次受災」、「這種瓶子的產品，只要倒放又關不夠緊（要超緊）就都會漏」、「遇過，但不是這家，後來再也不放倒的了」、「漏過一次，流滿冰箱到地板，打掃整屎（死）自己…以後不管那個牌子，一律～立正站好」。

也有對包材有了解的人表示，「科普一下，封口是用鋁膜高週波加熱讓它黏住瓶口，所以會有一部分塑膠融化，因此當你撕開鋁膜，就會造成瓶蓋跟瓶口有縫隙，如果瓶蓋無墊片或是公差大就會漏出來，建議下次不要撕掉」、「裡面封膜不要全撕開，撕一半倒完牛奶壓回去，不管哪一牌牛奶都會漏」、「這種有封膜的蓋型是靠封膜來加強密封性的，封膜不能撕掉。P.S.我在飲料包材公司上班。」

好市多 牛奶 鮮奶

延伸閱讀

他到好市多買1蔬菜吃完喉嚨癢 內行人曝原因：要先燙過再炒

好市多咖啡禮盒特價中！「單品豆＋質感隨行杯」會員瘋搶：CP值超高

好市多廁所1設備讓她嗨喊「五星級賣場」 一票會員點頭：必用

好市多補貨意外翻出老爸私藏「重金奶粉罐」 全家數到腰痠背痛曝…每罐30萬起跳

相關新聞

好市多買鮮奶…她怨沒喝完放冰箱全都漏 達人曝「1物」是關鍵

一名網友在好市多買了知名廠牌的大罐裝鮮奶，將沒喝完的牛奶放進冰箱，因瓶身較高只能橫放，卻發現牛奶會溢漏，發文問大家是否遇過相同狀況？還是因為廠牌問題？貼文引來達人解惑，是這款包裝的特性，與產品廠牌無關。

超商換咖啡狂跳滿版廣告 一票網友超火...內行曝超方便解法

不少超商都提供APP集點、兌換商品等功能，一名網友分享，自己都會用超商APP來兌換咖啡，但每次都會跳出一堆展演活動廣告，關閉的圖示設計的也不明顯...

好市多補貨意外翻出老爸私藏「重金奶粉罐」 全家數到腰痠背痛曝…每罐30萬起跳

有一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼出一張照片並發文分享，她表示，她整理家中廚櫃時，不小心翻出家裡老爸私藏的「重金」奶粉罐，動員全家幫忙清算近半小時，竟然一罐就破30萬元，讓她忍不住驚呼超狂。照片曝光，立馬引發網友熱議。

她豪砸46萬買7-11福袋「非為抽獎」 網驚呼：貧窮限制了想像

農曆春節到，超商零售業紛紛推出應景福袋。然而近日一名女子，竟花了46萬買7-ELEVEN福袋，讓不少網友驚呼：「貧窮限制了想像！」

好市多咖啡禮盒特價中！「單品豆＋質感隨行杯」會員瘋搶：CP值超高

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近日好市多賣場上架一款咖啡禮盒組，原價499元，限時特價只要399元。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

店員不小心？她曝超市結帳被多刷一條「69元牙膏」：要特別注意

在超市結帳時，應注意帳單與實際購買的物品是否吻合，避免吃虧。一名女網友爆料，她去超市買東西，結帳完要離開店門時，忽然發現金額不太對，確認帳單才赫然驚覺店員多刷了一組「69元牙膏」，也提醒網友們結帳時一定要確認金額和明細是否正確。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。