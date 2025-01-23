好市多買鮮奶…她怨沒喝完放冰箱全都漏 達人曝「1物」是關鍵

一名網友在好市多買了知名廠牌的大罐裝鮮奶，將沒喝完的牛奶放進冰箱，因瓶身較高只能橫放，卻發現牛奶會溢漏，發文問大家是否遇過相同狀況？還是因為廠牌問題？貼文引來達人解惑，是這款包裝的特性，與產品廠牌無關。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文寫道，購了兩瓶大容量包裝的罐裝鮮奶，因瓶身較高，喝剩的牛奶就整瓶橫放在冰箱層板上，結果發生溢漏，整個層板上都是溢出的牛奶，同層的其他物品也被弄髒了。無奈問大家：「請問是只有我遇到這種情況嗎？」

貼文釣出不少「受災戶」留言，「這種的別倒放，以前家中冰箱多次受災」、「這種瓶子的產品，只要倒放又關不夠緊（要超緊）就都會漏」、「遇過，但不是這家，後來再也不放倒的了」、「漏過一次，流滿冰箱到地板，打掃整屎（死）自己…以後不管那個牌子，一律～立正站好」。

也有對包材有了解的人表示，「科普一下，封口是用鋁膜高週波加熱讓它黏住瓶口，所以會有一部分塑膠融化，因此當你撕開鋁膜，就會造成瓶蓋跟瓶口有縫隙，如果瓶蓋無墊片或是公差大就會漏出來，建議下次不要撕掉」、「裡面封膜不要全撕開，撕一半倒完牛奶壓回去，不管哪一牌牛奶都會漏」、「這種有封膜的蓋型是靠封膜來加強密封性的，封膜不能撕掉。P.S.我在飲料包材公司上班。」