超商換咖啡狂跳滿版廣告 一票網友超火...內行曝超方便解法

不少超商都提供APP集點、兌換商品等功能，一名網友分享，自己都會用超商APP來兌換咖啡，但每次都會跳出一堆展演活動廣告，關閉的圖示設計的也不明顯，讓他相當火大。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「行動隨時取可不可以不要跳廣告...」為題，指出近期都會去超商換咖啡，但每次打開APP，就會跳出一堆展演廣告，關閉的圖示也設計的不明顯，讓他怒批「我排個隊領咖啡要按掉重開好幾次，到底搞什麼飛機？可以讓我好好領自己要的商品就好了嗎？」。

貼文一出後，多數網友都表示「開APP先直接跳滿版廣告，以前最討厭的網頁設計搬到APP來，公司裡面是一堆老人嗎？」、「現在很多APP都這樣做，就是個強制讀取廣告的概念」、「滿版廣告真的是惱人的」、「很多公司永遠搞不懂騷擾和廣告的差別，統一就是最好例子」。

此外，有內行網友分享妙招，表示「長按APP就能直接開啟提貨券」，紛紛指出「不是有桌面小工具嗎？」、「會員中心＞建立捷徑＞直接設捷徑就好」、「小七、全家、LINE、街口長按APP都可以」、「其實LINE也可以長按圖示開條碼付款，但一堆人不曉得，結帳拖超久…」。