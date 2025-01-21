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好市多補貨意外翻出老爸私藏「重金奶粉罐」 全家數到腰痠背痛曝…每罐30萬起跳

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖。 圖擷自《今購百科》
示意圖。 圖擷自《今購百科》

有一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼出一張照片並發文分享，她表示，她整理家中廚櫃時，不小心翻出家裡老爸私藏的「重金」奶粉罐，動員全家幫忙清算近半小時，竟然一罐就破30萬元，讓她忍不住驚呼超狂。照片曝光，立馬引發網友熱議。

原PO透露，今天到好市多補貨家裡常喝的克寧奶粉，剛好每罐折價130元，立馬抱了三罐回家，回到家中整理廚櫃時，意外翻出家中老爸私藏的「重金」奶粉罐，於是動員全家幫忙清算近半小時，沒想到單單一罐竟然就破30萬元，裡頭還有日幣、泰幣甚至埃及幣等等外幣。

原PO指出「全家算錢算到腰酸背痛都不停地在歡呼，只有老爸一人在哭」，全家皆驚呼「老爸2.5公升奶粉罐可以存到30多萬」。讓原PO忍不住笑稱「今年開始我們全家不只會猛喝狂喝，還會留好各種空的奶粉罐給老爸存錢」。

照片曝光後，立刻掀起網友們騷動，紛紛留言「好壯觀」、「爸爸好會存」、「好厲害的爸爸」、「超狂的」、「太厲害了」、「好奇，30多萬老爸存了多久」、「太好笑，原來這罐奶粉可以存破30萬耶」、「太誇張了吧，奶粉罐能存30多萬」、「好野人也」、「媽媽表示：好大的安太座紅包」。

此外，貼文吸引了逾2萬人按讚，不少人為老爸抱屈，表示「爸爸的私房錢被抄家了」、「你們真的很壞耶」、「直接私房錢全部都被徵收」、「老爸：我的私房錢啊」、「要哭也沒眼淚了」、「爸爸表示：我一定要給它存回來」、「隔著屏幕都能聽到老爸的心在滴血的聲音」。

Costco 奶粉罐 好市多 私房錢

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