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她豪砸46萬買7-11福袋「非為抽獎」 網驚呼：貧窮限制了想像

聯合新聞網／ 綜合報導
近日一名女子，竟花了46萬買7-ELEVEN福袋。圖／統一超提供
近日一名女子，竟花了46萬買7-ELEVEN福袋。圖／統一超提供

農曆春節到，超商零售業紛紛推出應景福袋。然而近日一名女子，竟花了46萬買7-ELEVEN福袋，讓不少網友驚呼：「貧窮限制了想像！」

7-ELEVEN這次福袋的大獎為汽車瑪莎拉蒂及金條，市價分別為348萬及110萬元新台幣。而該名女子15日在臉書社團《全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區》發文指出，這次花了46萬買7-ELEVEN福袋，「客戶、家人送完禮還剩下一堆」。

她貼出照片，可以看到屋子內堆滿紙箱、紙盒等物品，該女子也笑說，「幸好這個房子不用住人」。貼文曝光至今，該則貼文已吸引近3千人按讚、550則留言。

網友紛紛表示，「要能買到這麽多也是很厲害欸，要跑很多家店欸」、「46萬？狂人，Respect（尊敬）」、「以為是物流倉庫」、「財富自由真好」、「一定是大老闆，要送禮都這麼闊」。

另外有網友好奇問，買這麼多福袋是為了抽大獎嗎？對此，原PO也親自回應：「因為那幾天沒事做，無聊就開始訂貨，然後我不抽抽獎券的，因為知道不會是我抽到大獎」。另外也有人質疑她是不是做電商，打算轉賣，她則回應：「我是做餐飲的」、「（福袋）留著也沒差，因為有些禮券換的，我沒出到錢」。不過原PO目前已刪除貼文。

7-11 福袋 超商

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