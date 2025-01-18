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好市多咖啡禮盒特價中！「單品豆＋質感隨行杯」會員瘋搶：CP值超高

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。示意圖，聯合報系資料照
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。示意圖，聯合報系資料照

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近日好市多賣場上架一款咖啡禮盒組，原價499元，限時特價只要399元。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期好市多上架一款「CAFE!N咖啡豆隨行杯禮盒組」，內含一包200克衣索比亞的耶加雪菲單品豆和一個350毫升的隨行杯，顏色是霧面白，像陶瓷質感，設計簡約好看，大讚「快過年了，送一組咖啡禮盒搭配餅乾非常適合」。

貼文一出後，不少網友都表示「杯子的材質是304不鏽鋼，很讚」、「杯子的質感真的不錯，做工很扎實」、「杯子很好看，改天要去買一組送家人」、「當成買隨行杯送咖啡豆也還不錯，堪用的隨行杯至少都要3、400元」、「好划算喔」、「咖啡豆喝起來不酸，算合格的耶加雪菲」。

不過，也有部分網友哀號，指出「杯子蓋不緊，會漏」、「可惜杯子太小」、「上個禮拜才剛買完，馬上就特價」、「雖然寫中焙，但豆子其實是中深了，喝起來沒有很明顯的酸」。

咖啡豆 好市多 禮盒

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