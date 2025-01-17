店員不小心？她曝超市結帳被多刷一條「69元牙膏」：要特別注意

在超市結帳時，應注意帳單與實際購買的物品是否吻合，避免吃虧。一名女網友爆料，她去超市買東西，結帳完要離開店門時，忽然發現金額不太對，確認帳單才赫然驚覺店員多刷了一組「69元牙膏」，也提醒網友們結帳時一定要確認金額和明細是否正確。

一名女網友在Dcard發文，表示自己日前去超市買食物，結帳完要離開店門時，忽然發覺金額不對，確認帳單後才發現店員多刷了一組69元牙膏，當原PO回去找店員時，他似乎並不驚訝，立刻答應幫原PO重刷。

原PO表示，當時店員手上就拿著一組牙膏，並且在沒有客人要結帳的情況下，結帳機台上已經刷了那組牙膏的金額，讓原PO質疑是否是店員一直在「偷刷」那組牙膏。最後原PO也提醒民眾，結帳時要確認金額、明細表上的東西是否正確，避免吃虧。

此文一出，有不少網友分享「誤刷」的經歷，「我買微波的義大利麵被刷了7個，但我只有買一個，那時候還有買其他東西，總共花了我700多塊，本來覺得很正常，過幾天心血來潮看一下我的載具，發現商品欄寫七個義大利麵」、「我是有幾次想說金額怎麼爆漲，馬上打開App看發現同個產品多刷，從此結完都會在出口那邊確認金額才出去」。

也有網友猜測誤刷的原因，大多認為店員「不小心」的機率較大，「有時候真的會不小心多刷到欸，沒注意到或客人已經走的情況我們也只能等客人回來，再進行退費的動作」、「很久以前當店員的時候真的有過，幫上一個客人查價格然後真的忙到忘記刪掉刷到下個客人」、「其實也不是員工偷刷，是因為在刷的時候，有時候機台刷不過，員工看螢幕沒有跳出來，所以在刷一次，導致多刷一筆」。