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他找出4年前大冰拿鐵寄杯兌換 內行曝真相：超商店員幫吸收費用

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友找出2019年的咖啡寄杯收據，拿去跟店員兌換咖啡。示意照。圖／7-ELEVEN提供
一名網友找出2019年的咖啡寄杯收據，拿去跟店員兌換咖啡。示意照。圖／7-ELEVEN提供

超商常推出許多折扣活動，像是咖啡買一送一，或是第二件打折，不過有些消費者一時喝不完，會選擇先寄杯，未來再去拿。日前有位網友發現「他有一張四年前寄杯的咖啡」，而超商店員成功讓他兌換了，有內行人曝「這杯咖啡應該是店員自己吸收了，因為超商每3個月就會盤點歸零」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示，他在整理皮夾時，發現了一張四年前買咖啡寄杯的明細，從原PO貼出的超商交易明細，可看出他在2019年12月買了大杯的拿鐵冰咖啡，他指出「想不到去超商兌換時，店員除了驚訝這麼久的明細，還是讓我換了咖啡，我原本也很擔心不能換的」。

文章曝光後，內行網友回應「那杯咖啡應該是店員自己吸收了，因為超商至少每3個月就會盤點歸零一次，2019年的帳早就抹平了」、「會不會店員怕不給換，顧客會來鬧？」

不過也有網友分享經驗「我曾經過期去換，超商也給我換寄杯的咖啡，還有一次買地瓜中間硬硬的，過兩天去跟店長反映，他們還免費送我一條地瓜」、「我還有哈根達斯的冰淇淋還沒兌換，我放棄領了」、「我也有4年前還沒領完的咖啡，但是你的發票字好清楚，我的幾乎快看不到」、「我也有一張2018年的思樂冰寄杯，每次要去換的時候機器都在維修，時間久了我也忘記，最近要去換的時候，思樂冰機器還撤掉，結果店長換了一杯大杯冰拿鐵給我！」

7-11 咖啡 超商

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