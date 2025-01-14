一年一次請把握！好市多「免會員」也能買 2種方法全曝光

知名美式賣場好市多（Costco）販售商品種類繁多、價格優惠，受到許多民眾喜愛。眾所周知好市多是採取會員制消費，但不是會員的人就不能購物嗎？其實非會員可以申請臨時卡或購買儲值卡，兩種方式都可以讓非會員入場消費。

好市多目前在台灣會員數超過400萬，逾三分之一為黑鑽卡會員，但因為辦會員要收年費，仍有許多人在考慮消費方式、頻率後，覺得不划算，不願意申請成為會員。其實，好市多有提供兩種方式，讓非會員也可以進場體驗消費，一是申辦「臨時購物證」，另外就是買「購物儲值卡」。

根據好市多官網資訊，非會員「每年僅得擇一賣場申請一次臨時購物證」，並可攜帶2位非會員隨行。辦理方式須持身份證明文件，前往全一賣場的服務台申辦即可，購物消費須使用現金支付，另須加收5%服務費，很適合希望體驗好市多購物的消費者。

另外，非會員可請已是會員的親友臨櫃購買「購物儲值卡」，再交予自己使用。購物儲值卡每張售價1000元（即初次儲值金），後續每次最低儲值金額500元，儲值上限30000元，僅限使用現金。非會員持購物儲值卡進場消費時，亦須先辦理「臨時購物證」，消費也須支付5%服務費，但如果當日消費申請成為會員，5%服務可退回。

好市多會員主要分為4種類型，為金星會員、商業會員、黑鑽卡金星會員和黑鑽卡商業會員，金星會員適用一般民眾、家庭，年費為1350元；黑鑽卡會員年費為3000元，消費回饋較金星會員多2%，另外還有專屬優惠。