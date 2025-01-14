他不爽好市多購物「全用紅利折抵」被收停車費！網質疑：忘了1步驟

美式賣場好市多（Costco）商品物美價廉，深受民眾喜愛。日前有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文抱怨，他指出因為紅利折抵的關係，導致當日消費不足五百元，遭收了1小時停車費，於是怒發文提醒大家「點數折抵要注意，才不會有這種鳥事發生」。貼文一出，意外掀論戰。

原PO表示，他個人也非常贊成使用者付費制度，但是他這次去買了七百多元的東西，結帳時店員問他要不要使用紅利折抵，他覺得ok，結果出場過卡，居然因為全部折抵的關係，導致需要額外付停車費，讓他感到傻眼。

原PO抱怨，因為急著買完東西回家，前後進出花不到30分鐘，但因人潮眾多排隊的關係才會多花了20多分鐘，他氣憤地指出「我今天沒有花五百元，所以要被收停車費？紅利點數也是我的錢啊」，有了這次不好的經驗，他提醒大家點數折抵時，至少還要留五百元的實付金額，才不會跟他一樣發生「這種鳥事」。

貼文曝光後，引來網友熱議，多數人不以為然，表示「沒有喔，我上周停了兩個多小時，只買了532元，扣除紅利後只付兩百多，我有去問工作人員，他們說折抵紅利不會影響，我出場時也順利抵扣了（原本停車費125元）」、「使用好多金折抵，依舊可以過繳費機，依舊可以直接離場才是正確的哦，是不是有步驟未做」、「我是新竹店，昨天消費全部折抵完，消費金額是零，問過服務中心人員，他們說刷出貨單條碼就可以了，真的是沒問題」。

此外，還有不少網友也紛紛跳出來現身說法，指出「我折抵完是零元帳單，停車折抵有成功欸」、「我2800多折完只付了39元，順利出場」、「我上次買被折抵0元不用錢耶」、「我全部折扣完，是可以出場喔」、「我上次全部折抵，還是可以出停車場阿」、「我上次也是紅利點數折抵沒有現金支付，結帳人員要我去大型物件領取窗口拿停車折抵QR code，沒有另外付費很順利出去了」。

不過，也有網友回應「上星期我也是碰到這鳥事」、「你是不是自己忘了過停車收費機？就算折抵只要你實際消費超過500，掃QR Code也是可以停3小時」、「你應該去跟服務台說的，上次我繞了一圈結果要的東西缺貨，跟服務人員講他就給我一張停車券了」、「只能說，服務台就在那，你放棄了自己的權利，就只能當學了個教訓囉」。