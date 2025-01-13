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免400元！好市多「保暖神物」74折特價 網激推：一次入手4條

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多商品琳瑯滿目，擁有一票粉絲。 聯合報系資料照
好市多商品琳瑯滿目，擁有一票粉絲。 聯合報系資料照

新春到來，天氣漸漸變冷，近日有網友大推一款好市多的毯子，直呼現在正特價，非常划算。貼文曝光後，也引起留言區熱烈討論。

原PO昨（12日）在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說中》發文貼出毯子照片，並表示：「兩年前買了一條，至今還在服役中，今天再來買回一條，還特價，好值得！」

根據今購百科資料顯示，這款「厚絨保暖隨意毯」售價499元，目前特價369元到1月19日，仿毛皮設計，保暖性佳，質地輕柔，收納輕鬆容易，也可用洗衣機清潔。

好市多毯子特價中。圖擷自今購百科
好市多毯子特價中。圖擷自今購百科

貼文曝光後，網友紛紛表示，「應該買了有五年，暖且不掉毛，洗衣機洗即可，蓋起來舒適」、「不掉毛又超保暖，蓋起來很柔軟，我家貓咪超喜歡」、「這條保暖，這次買了三條，上次買的被家人借了沒還」、「去年我家買了四條，可以鋪在床墊，或是先蓋一層上面再蓋棉被，非常保暖」。

不過也有網友表示，「如果穿容易黏毛的深色衣服，會發現很多毛在身上，但是不是滿天飛的毛，我是可以接受，蓋起來很舒服，容易過敏的人三思」、「這款洗衣機不夠力的話，會洗不動喔」、「長度短了點」。

Costco 保暖 好市多

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