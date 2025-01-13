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大掃除神器！全聯入手1物馬桶「又香又乾淨」 主婦讚：一天花不到2元

聯合新聞網／ 綜合報導
全聯福利中心示意圖。 聯合報系資料照
全聯福利中心示意圖。 聯合報系資料照

新春假期即將到來，各家忙著大掃除。近日有女網友推薦全聯一款「馬桶球」正進行加購價促銷，買回去使用後，發現廁所異味不但消失，還可以把黃垢、水垢通通清走。貼文曝光後，也掀起留言區熱烈討論。

原PO在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》發文指出，之前一直覺得家裡的馬桶有異味，放了芳香劑後不但沒改善，反而有混著臭味的香精味，不過在全聯入手這款「懸掛式馬桶清潔球」後，沒幾天廁所異味幾乎消失，馬桶球本身香味也自然好聞，重點是，「每次使用後沖水，水會流過馬桶球，就把黃垢、水垢都清走，大大減少刷馬桶的次數跟時間」。

原PO續指，現在全聯加價購才100元，「我們家一串可以用近一個月，平均一天不到2元，超實惠！」

貼文曝光後，網友幾乎一面倒好評，「我們家也都是經常性的回購，清洗馬桶變得方便多了」、「特價真的很划算，用過就回不去了」、「馬桶內緣真的很難清潔到，馬桶球可以完全解決這問題」、「薰衣草香味的6串270元，超值」、「同時清潔跟香氛，很讚」。

全聯 大掃除 廁所 馬桶

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