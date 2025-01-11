好市多「好多金」開放折抵！這天前不兌換將歸零 網教實用攻略

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，好市多聯名信用卡回饋金「好多金」已經開放折抵，期限只到2月28日，也可用於折抵年費。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說中」表示，近日在好市多結帳時，店員問是否要用「好多金」回饋，詳細問了規則後，發現「好多金」可以現折當次消費，但需在2月28日前用完，若屆時還有「好多金」未使用，可以折抵年費，但有多的點數就會直接歸零。

這名網友進一步說明，之前看社團發現不少人的「好多金」都是千位數起跳，感覺過年可以無痛採買年貨，大讚「好市多的新年禮盒包裝都不錯，很多保健食品都特別推出外面沒有的新年包裝，現在的年味好像都要賣場才能看到了」。

貼文一出後，多數網友都表示「折完記得到服務台拿停車券，不然消費金額不到500要付停車費」、「剛用好多金折掉5000多，洗衣機變13000很有感」、「能夠用就趕快用，不必留到什麼特別的時間或用途，好多金又不會生利息」、能折抵會員費真的很實在」、「建議是下次買東西就抵掉，時間到會全部歸0，不會幫你保留續約的金額下來」。

事實上，好市多在2024年8月改與台北富邦銀行發行聯名卡，過去在好市多消費獲得的「多利金」，也改為「好多金」，同樣1點可折抵1元，使用折扣的時間從每年8至9月，改為每年的1至2月。