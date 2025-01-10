老饕搶買！好市多頂級進口水果開賣評價兩極 內行指定1品種

美式賣場好市多販售的商品多樣化，也會進口各種美食產品，吸引不少消費者選購。臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」近日透露澳洲金盒大櫻桃已經上架，引來不少老饕的注意。

臉書社團管理員近日發文表示澳洲金盒大櫻桃已經來了，「這個賣口碑的，28MM的尺寸很大，現場看的品質感覺很好」，管理員也說有些分店鋪貨速度比較慢，請消費者耐心等待。

不少品嘗過的人評價兩極，有人稱讚「1/6有買到在內湖，超級好吃」、「前天買了，會甜」、「很漂亮的金盒，脆、甜」，不過更多人則是失望，「今天去大順店有買到金盒，櫻桃大顆，梗很綠但奇怪不脆甜度也還ok而已，有點失望」、「上禮拜好市多有先上架紐西蘭的白櫻桃，脆到不行但是酸，這次澳洲金盒，梗綠不脆甜度也普普的而已，以後絕對不要那麼早買，要先看分享文再來決定」、「覺得沒有智利的脆，偏軟又不甜，有點失望」、「昨天內湖買的也是，梗綠但不脆，也沒有很甜」。

有內行人表示櫻桃禮盒有4種品種，分別是Sweet Georgia、Lapins、Kordia、Regina，當中Regina獲得不少好評，許多老饕紛紛大讚甜又好吃。