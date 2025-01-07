好市多新上架一款薑母鴨 婆媽大讚「內容物豐富」：CP值很高

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多購買一款「薑母鴨肉品組合」，回家發現全都是切塊鴨腿肉，內容物相當豐富，讓她驚喊「CP值好高」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期在好市多發現一款新品「薑母鴨肉品組合」，買回家嚐鮮後，發現不僅全部都是切塊鴨腿肉，還有一大盤下水脆腸，雖然湯頭偏鹹，但適合另外加水煮一大鍋，一份售價569元，讓她驚喊「CP值很高」。

貼文一出後，多數網友都大推，紛紛表示「有買，很推，連湯包裡面都是肉」、「昨天看到好多人拿這個」、「肉蠻多的，自己加米血、火鍋料、高麗菜，好吃」、「已購買，料多、CP值高」、「我是買這期特價煮好的，每卡限一盒，蠻好吃的」、「這個好吃、湯也好喝，上周有試過了」、「5隻鴨腿嚇死人，比單買鴨腿還要划算」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「肉是很多，但沒有薑味」、「內容是划算的，但味道還是要自己加強」、「吃完後，身體補到上火一個禮拜」、「鴨腿肉好肥、好多油，我剪掉黃油後再煮，還是好油」。