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全聯新上架「蘋蘋安安」麵包 一票網友大讚：可愛又好吃

聯合新聞網／ 綜合報導
全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。聯合報系資料照
全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。聯合報系資料照

全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近日在全聯購買一款新上架的「蘋蘋安安」蘋果麵包，豐富的蘋果內餡讓他驚喊非常好吃。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」表示，近期在全聯看到一款「蘋蘋安安」蘋果麵包，為了嚐鮮就買回家，發現除了有蘋果內餡外，還使用北海道奶油乳酪，讓他大讚「沒想到真好吃」。

貼文一出後，多數網友都表示「這個新品真的好吃」、「這個真的好吃，新品有買一個吃」、「前天買了一個，還不錯」、「說真的這個真的很超值，韓國的蘋果麵包一個破百」、「有買不錯吃」、「拜拜好選擇」、「好可愛」。

此外，也有不少內行網友推薦其他全聯新品麵包，紛紛指出「我覺得桂圓的也好吃」、「蛇麵包也很可愛」、「我覺得可以耶，昨天也買一個，還有蛇的」、「還有那隻蛇也好吃」、「這次4項新品都很讚」。

事實上，全聯一共推出4款新系列麵包，口味分別是「蘋蘋安安」、「琉球喜蛇」、「黃金熔岩蛋塔」和「東山桂圓軟歐」，販售期間為1月3日至2月6日。

全聯 北海道 麵包

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