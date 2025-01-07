超划算！好市多星巴克黃金豆現狂減200元 網提醒1問題：別囤
美式賣場好市多（Costco）商品物美價廉，深受民眾喜愛。有一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼出一組照片並發文分享，她表示在好市多看到黃金烘焙豆正在特價，每包便宜200元，讓她笑稱「把推車囤滿的時候到了」。照片曝光，引發網友熱議，紛紛直呼：「划算！」
從照片中可見，好市多賣的星巴克黃金烘焙綜合咖啡豆原價769元，1月19日前減價200元，等於每包1.3KG僅需569元，讓原PO覺得相當划算，立馬搬了兩袋放進推車中。
貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示「沒限購，很讚」、「還不錯，我在星巴克門市買也差不多半年效期」、「這一款是淺焙豆我很喜歡，所以我會囤貨」、「剛好看到，先買一包」、「這包加奶好喝」、「回購很多次了」、「謝謝分享」、「明天來買」。
不過，也有部分網友持相反意見，指出「注意一下保存期限，只到5月」、「這組常有優惠不用囤吧」、「這是即期品，1.3KG一般用量半年內根本泡不完」、「是開店用的吧？」、「一般小家庭一包都喝不完」。
還有不少網友好心提醒，回應「咖啡不是要買新鮮嗎？囤這麼多，台灣氣候可以放這麼久嗎？」、「咖啡豆是非常強調新鮮的產品，豆子新不新鮮口感差異非常明顯外，而且過期豆子保存不當更容易有黃麴毒素的憂慮，根本就不適合大量囤貨的商品」。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言