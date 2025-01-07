好市多1甜食包裝讓人驚豔 一票會員勸「3色全包」：難得買房不需貸款

一名好市多會員表示，日前在賣場發現一款巧克力的外包裝是鐵盒小屋，很想花錢買下，「我需要有人阻止我」。根據官網資訊，該款巧克力是從義大利進口的「脆穀物牛奶巧克力」，有紅、白、藍3款色系的小屋造型，目前售價369元，釣出許多人分享食用心得。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，在賣場逛街看到Silver Crane品牌的「彩色小屋脆穀物牛奶巧克力」，重量300公克，有紅房子、白房子和藍房子3種顏色，一盒價格369元。從照片中可見，紅色小屋似乎最搶手，賣到僅剩1個。

不少網友看了照片，紛紛對原PO勸敗，「機會難得，三款都買了，全款付清，還有回饋金」、「難得買房子不需要貸款，不買嗎？衝了啦」、「包色就對了，不要猶豫」、「難得買房還可以一次付清，很讚啊」、「想清灰塵嗎？原本想認真勸退你，看到價錢可以買四棟沒問題」、「本來已滅火，但看到大家留言，今天立馬購入一棟」。

有人分享購買心得，「買紅色的，甜爆，不好吃，金莎完勝」、「我買紅色的，巧克力也好吃，紅色賣最好」、「紅色一定要買！過年或聖誕節都好適合拿來擺飾」、「很有質感！但是台灣潮濕，鐵盒易生鏽，就是這個理由讓我理智」、「滅火文，請斟酌觀看，吃完也是回收垃圾桶，不結帳=少一點垃圾，這種程度的滅火可以嗎」。 一名好市多會員表示，日前在賣場看到Silver Crane品牌的「彩色小屋脆穀物牛奶巧克力」，重量300公克，有紅房子、白房子和藍房子3種顏色，一盒價格369元。 圖／擷自今購百科