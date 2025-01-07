騎冰箱去買！這間全聯北海道干貝打4折 網揭關鍵：不同店價差很大

全聯福利中心經常祭出促銷折扣，深受民眾喜愛。有一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」上貼出兩張照片並發文表示「好一個地區不同，價格不同」，他指出，意外發現同規格的商品，在不同家的全聯裡賣的價格竟然不一致，讓他感到驚訝與不解。貼文一出，引發網友熱議。

原PO透露，在家附近相隔約1.3km，走路約14分鐘的兩家全聯超市裡，發現同規格的商品，售價竟然不一樣，讓他覺得非常奇怪，於是發文求解。

從照片中可見，同樣一盒重1KG，北海道產的生食級干貝，其中一家標示特價一盒999元，另外一家沒標示特價，且賞味期限為2025年9月15日，應不算即期品，卻僅售699元，價差300元之譜，著實令人費解。

照片曝光後，引來網友熱議，多數人認為「1公斤699元，這價格便宜到不合理必須掃貨」、「在百貨公司裡999週年慶正常價」、「699元 還可以冰到9月，很值得欸」、「這個原售價1599，999就很便宜了，還有店賣699，真的買到賺到」。

此外，還有不少網友回應「買就對了」、「買699真的賺到」、「價差這麼多喔」、「想知道699在哪裡買的」、「我要騎冰箱去買699」。

不過，也有許多網友表示「我也聽我妹說，他們那裡兩間全聯有些東西賣的價錢不一樣」、「全聯確實會有同一品項價錢不同的情況，因為有親自看過，有的價差還不小」。

還有網友指出「不同店售價不同很正常，廠商要促銷、分店要吸引客人、日期長短、分店資金壓力等等，都會出現賣價差別」、「全聯每間的店長，應該擁有可以決定貨品價格的折扣的權限」。