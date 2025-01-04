別再往馬桶倒漂白水！過來人推1款「免刷」好物：5分鐘除尿垢

元旦過後，緊接著便是農曆春節，不少民眾已開始忙著打掃家裡，其中，最令人頭疼的便是容易藏汙納垢的廁所。日前一名網友發文求助，想找能夠清除馬桶尿垢的產品。對此，許多網友大推日本的第一石鹼清潔劑，也有人分享妙管家、古寶等品牌的清潔劑，還有人提醒，切勿使用漂白水清潔馬桶，「可能會使化糞池失去污水處理的效果」。

原PO在FB社團「我愛全聯-好物老實説」發文提問，想知道網友們是否有推薦的清潔產品，可以有效清除馬桶尿垢。該貼文引起熱烈討論，許多網友大推日本第一石鹼廁所馬桶清潔劑，「有效、亮白、不用刷」、「真的超級有效，噴一噴放5分鐘，免刷，從此只用這個」、「這罐爆好用的」，有人好奇該產品是否可以用來洗地板，過來人則提醒，「我就是這樣，（拿）第一石鹼洗地板，結果請師傅來抓漏」。

還有人推薦其他好用產品，「潔霜」、「我之前是用高樂氏，很好刷洗，而且味道不會很刺鼻」、「古寶神奇檸檬，爆炸好用」、「環保為主，也比較不會吸入太多刺激化學物，『古寶系列』或『蔗個好』目前都覺得好用」。

也有不少網友分享如何用天然產品清潔馬桶，「我都是小蘇打粉+白醋，浸泡3到6小時再沖掉，基本上都是一週清潔一次」、「化工行買檸檬酸，溫水稀釋化開後裝在噴瓶，每天睡覺前噴好噴滿，隔天起床刷」。

網友還提醒，切勿拿漂白水及含漂白水產品來刷馬桶，「含漂白水成分的，雖然不必刷，五分鐘就亮晶晶，但別拿來刷馬桶，會嚴重破壞化糞池好菌，而且馬桶磁釉會被破壞，得不償失」、「漂白水不能倒入馬桶，稀釋漂白水直接倒入馬桶，可能會使化糞池失去污水處理的效果」。