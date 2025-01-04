一年只出現一次！好市多「1水果禮盒」CP值超高 會員直接搬整車

好市多販售眾多生活用品及生鮮食品類，加上常推出新品還有優惠，吸引大批會員。最近賣場上架了一款「水果禮盒」，是春節前的期間限定款，他連買2年都很滿意，甚至有人喜歡到直接搬一整車，要回去送禮。

網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，每年過年期間好市多都會出現「日本飛馬富士蘋果禮盒」，已經連續2年購買都很滿意，非常多汁又清甜，不管是自己吃，或是送禮都很好。

「日本飛馬富士蘋果禮盒」產地為日本青森縣，每顆蘋果都是人工照顧確保品質，需要經過認證才能稱為飛馬富士，每盒2公斤，售價為999元，裡面大概有5-6入，有附禮盒袋，要自行到提貨區領取。

日本飛馬富士蘋果禮盒只要上架就會引發熱議，有吃過的人表示「好甜好多汁」、「很好吃，核心有蜜，香脆又多汁」、「屬脆甜口感」、「買來吃了，脆口，超甜，多汁到被嗆到」，甚至有會員直接搬滿整車表示要來送禮。