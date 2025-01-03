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網友許願廠商推出梅粉調味料 知名品牌「小磨坊」親自回應了

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網友許願廠商推出梅粉調味料 知名品牌「小磨坊」親自回應了

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友在社群平台上分享自己吃薯條必須搭配梅粉，意外引發討論。示意圖／ingimage
有網友在社群平台上分享自己吃薯條必須搭配梅粉，意外引發討論。示意圖／ingimage

胡椒粉、海苔粉、梅子粉是台灣人喜愛的調味料，但炸物應該搭配哪一種才最對味？網友們的口味各有不同。近日，有網友在社群平台上分享自己吃薯條必須搭配梅粉，意外引發討論，甚至釣出知名調味料品牌「小磨坊」的小編幽默回應。

一名網友在Threads上表示自己非常喜歡用梅粉搭配薯條，並發文詢問：「小磨坊有沒有考慮出梅粉？」該貼文釣出「小磨坊」小編親自回應：「寫在我同事的to do list了，我會去跟同事說如果開發成功，產品名要叫梅子調味料。」此話題隨即引發網友們對炸物口味的討論。

有支持梅粉派的網友認為，炸物、芭樂甚至是霜淇淋都要加上梅粉才對味，「觸！還有吃地瓜的時候，吃芭樂的時候，吃冰淇淋的時候」、「我老公很需要，我雖然不是梅粉派，但老公買炸地瓜、雞排、蔥抓餅都是梅粉味」、「吃雞排的時候也很需要啦！全聯也有賣，只是有夠大罐，吃的速度趕不上受潮的速度」、「水果不甜時梅粉是唯一解藥」。

也有網友堅持胡椒粉才是炸物的最佳搭擋，甚至獨創混合調味，「請出胡椒梅粉，最神的調味料」、「沒錯，香酥雞、薯條、蔥油餅我都加爆胡椒梅粉」，還有網友許願，希望小磨坊能推出其他特色調味料，「花生粉！豬血糕很需要」、「還有撒在飯上的海苔芝麻，要最大罐」、「也想要海苔粉」。

對於網友們的熱情建議，小磨坊小編也大方回應，「聽到了聽到了！」未來是否會有更多新產品問世，讓人拭目以待。

由 @isabellathatgirll 發佈
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