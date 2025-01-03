IKEA消費離場見一幕…他讚「台灣人情味」 網再教2招拚免費

台灣賣場如IKEA、好市多、全聯等，通常都可用消費折抵停車費用，然而有時消費金額就是差一點、無法全部抵銷，這時就是見證台灣人情味的時刻－－只要拿起散放於一旁的單據掃描，就能順利達標，獲得免費停車優惠。內行人也透露，如果有需要，找服務台或清潔人員也可以拿到折抵單。

有網友在臉書社團「路上觀察學院」以「人情味」為題貼出一張照片，只見IKEA的機車停車場繳費機的螢幕下方，夾了滿滿一排前人留下的「停車折抵聯」，供消費金額未能折抵停車時數的後來者取用，低調地與其他人分享優惠。

受惠者立刻表示，「家樂福也有，我曾經拿過一張2小時的然後把自己4小時的放回去，反正不用折這麼多時間」、「我上次在IKEA，一對情侶為了差50塊，就吵起來，我默默遞上我手上多的給他，反正我兩張」、「我都會放捏。以前以為用過不能用，結果是剩餘的還能繼續用，所以我都會留下來給其他的人用。上次我差20，就是遇到這種才免於繳費的」、「我有在別的賣場繳費時，拿過前一位車主給我的優惠券，糾甘心」。

不過，有人表示留折抵聯的未必都是好心人，「上次在家樂福差1小時，上面夾了三張，我拿起來刷，沒有一張可以用的⋯從此我決定與這個世界為敵」、「結果都折抵過的，被玩了」、「第一個被耍，後面也不甘心的把用過的插在那邊」、「我也遇過，是不會丟旁邊垃圾桶喔」。

有網友則透露金額不足的秘技，「其實可以去服務台要，大多都會給你」、「沒得用的話可以找清潔阿姨，通常她都會有一整把的在口袋裡」。