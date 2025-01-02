台灣超商好神奇？ 韓人妻讚「4原因」超猛：像去咖啡廳的感覺

日前嫁來台灣的南韓人妻「闆娘歐膩」在社交平台發布一則影片，直呼台灣便利商店有四點很猛，分別是：買衛生棉有附紙袋、通常都設有廁所、有ibon列印機台、有現做咖啡，並針對這4點訴說台韓差異。影片中，她更驚訝台灣便利商店買咖啡看得到磨咖啡豆的機台，因為南韓都是賣袋裝式的咖啡。

闆娘歐膩在小紅書以「台灣超商特別（不錯的）地方」為題發布影片，指出台灣超商很猛的四原因。首先，針對買衛生棉有附紙袋，她直言「很貼心」，因為南韓沒有這項配套，讓她在南韓買衛生棉都感到尷尬。

第二，台灣便利商店設有廁所，也讓闆娘歐膩放心，因為去路程較遠的地方都不怕找不到廁所。而影片的拍攝者推測是因為台灣人「很愛」上廁所，故有「上車睡覺，下車尿尿」這句俗語。

第三，是ibon列印機台，可以印製文件和繳費，讓闆娘歐膩讚嘆「這個機器真的是不能小看耶」，更讓她驚訝的是，ibon列印機台螢幕的顯示語言有韓文可供選擇，雖然她覺得翻譯得不夠自然，但已相當不錯。

最後，闆娘歐膩誇讚台灣便利商店的咖啡便宜又好喝，也指出南韓的咖啡都是一袋一袋賣，和台灣便利商店是機器現做的咖啡不同，在台灣便利商店買咖啡，讓她有種像是去咖啡廳的感覺。

網友紛紛留言，「還有思樂冰超好喝」、「台灣便利商店是用服務黏住客戶，所以店員就累了，什麼都要會」、「台灣超商員工，十八般武藝樣樣精通」。