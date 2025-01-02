白米百百款怎麼挑？他笑稱「皇后偏硬想吃嫩公主」 網：玩文字遊戲而已

台灣種植稻米的技術精湛，米種多得讓人眼花撩亂，常讓人傷腦筋該買哪個品牌。有一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」上貼出兩張照片並發文分享，他表示，在全聯超市挑米時，看到有販售「牛奶皇后米」及「牛奶公主米」，讓他忍不住笑說「長這麼大，現在才知道，米竟然還有分為皇后和公主」。貼文一出，引發網友熱議。

原PO透露，他日前到全聯超市去選購米時，看到架上有賣「牛奶皇后米」及「牛奶公主米」這兩種米，他好奇皇后，很想知道皇后吃起來究竟是什麼味道？於是挑了店長推薦的牛奶皇后回家煮，吃過後他覺得「皇后米的口感略微比一般糧行的米偏硬」，心想「當初是不是應該買公主，口感才會嫩一些呢？」

從照片中可見，貨架上的「牛奶皇后米」有特別標示店長推薦，促銷價189元，而「牛奶公主米」同樣有促銷，每包則為219元。產地雖皆為台灣，但牛奶公主是出自花蓮富里。

貼文一出後，不少吃過「皇后米」的網友都大讚，紛紛表示「我覺得皇后米很好吃」、「應該是米水比的關係，這個米很好吃啊，好吃」、「我也是前陣子公主特價，錯拿皇后才發現，原來有母女之分」、「覺得皇后比公主好吃耶，不過煮的時候真的水要加比平常多一點」。

此外，也有不少網友覺得「玩文字遊戲而已」、「兩個都不錯」、「電鍋煮的話米要先泡過，公主跟皇后都買過，我覺得吃起來差不多」，還有網友回應「池上好米也很好吃」、「我都買農會米，絕對不會混廉價米」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「我之前也買過皇后，但是我覺得不好吃」、「那天買了皇后米，覺得跟之前差好多，現在變得好難吃」、「公主好吃，沒吃過皇后」、「我覺得富里要買他們官網的牛奶皇后才好吃」、「公主米比較好吃，皇后米買過一次，沒很喜歡」。