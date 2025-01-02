變史萊姆了！她抱怨好市多「洗衣球難溶解」殘膠好煩人 網教正確使用方法

美式賣場好市多（Costco）商品物美價廉，深受民眾喜愛。有一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼出兩張照片並發文抱怨，她表示，她使用這款洗衣球洗衣服，常常會有照片中的情況，想請問大家有遇到類似的問題嗎？照片曝光引發熱議，有網友笑稱：「變成史萊姆了！」

原PO透露，她在好市多選購了一款洗衣球，常常衣服洗完後，洗衣球仍然完好無損的直接黏貼在衣服上頭，讓她感到非常的困擾，想請問大家是不是也曾遇過類似狀況？

貼文曝光後，迅速引起熱烈討論，有使用過類似產品的網友表示「會，所以都跟香香粒一起裝洗衣袋」、「之前把膠囊放在內衣網袋，結果殘膠粘在內衣上」、「美國的洗衣機是有熱水的，台灣的沒有」、「感覺一段期間就會有殘膠卡在洗衣槽裡面，要清很麻煩」、「這個牌子之前買過一次，殘膠常常卡在黑色衣服上，後來每次用都會特地用剪刀剪開再用，覺得麻煩，後來用完之後從此不會想再買這個牌子的洗衣球」。

此外，也有網友給出實用建議，指出「要先丟洗衣球，再放衣服」、「滾筒要把洗衣球，放最下面」、「洗衣球在最下面，上面再丟衣服，注水期間，薄膜就會化掉了」、「先放進洗衣機，再放入衣服，再啟動放水，讓洗衣球在最底下加速溶開外膜」、「用洗衣膠囊一定要先丟膠囊再丟衣服，膠囊不可以丟衣服上，丟衣服上可能會被捲入衣服造成融化不完全的情況喔，膠囊包裝上都有說明，1.先丟膠囊，2.丟衣服」。

不過，也有不少網友回應「答案就是水放太少」、「水位要高一點，才會溶解膠囊，這樣子衣服就會洗得乾淨，膠囊才不會黏住衣服」、「我會放在本來在放洗劑的那一格，讓水一直沖」、「我是近一個月開始使用，直立式冷水，衣服大部分都有套袋，沒發現這個問題」、「我每天用，從來沒這樣過，直立洗衣機」、「我也發生過這樣，所幸我直接放在滾筒洗衣機投劑那個位置，讓水一直沖下去，等它軟一點我直接再用剪刀把外面殘膠剪碎讓它全部洗劑流下去，就沒發生過了這樣狀況了」。