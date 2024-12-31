好市多新上架「鮭魚砂鍋魚頭」 老饕大讚：不輸嘉義名店

美式賣場好市多時常推出優惠的商品，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多賣場購買一款「鮭魚砂鍋魚頭」，大讚「食材豐富，比嘉義名店更好吃」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，在好市多賣場發現一款新上架的「鮭魚砂鍋魚頭」，售價為669元。買回家嚐鮮後，發現豆皮、白菜都非常多，味道也不會太甜，大讚「不輸嘉義名店」。

貼文一出後，多數網友都表示「非常好吃，會再回購」、「終於找到可能不甜的砂鍋魚頭了」、「我也有買，真的很好吃，還想再買兩個」、「我們昨天也有買，味道不錯」、「了解，下次買會記得再買糖」、「鮭魚頭會不會比較沒刺？」、「請問裡面的鮭魚頭是一整個還是半個？」、「請問會辣嗎？」

對此，原PO也補充，好市多販售的「鮭魚砂鍋魚頭」，內含半個鮭魚頭，幾乎沒有細刺，都是較大根的魚刺，吃起來完全不辣。