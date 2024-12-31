快訊

中職／兄弟釋出7人包括陳家駒 3人簽回、2人轉教練

遊日注意！日本流感、新冠案例狂飆 疾管署示警「這3區」疫情嚴峻

聽新聞
0:00 / 0:00

好市多新上架「鮭魚砂鍋魚頭」 老饕大讚：不輸嘉義名店

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。示意圖／好市多提供
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。示意圖／好市多提供

美式賣場好市多時常推出優惠的商品，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多賣場購買一款「鮭魚砂鍋魚頭」，大讚「食材豐富，比嘉義名店更好吃」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，在好市多賣場發現一款新上架的「鮭魚砂鍋魚頭」，售價為669元。買回家嚐鮮後，發現豆皮、白菜都非常多，味道也不會太甜，大讚「不輸嘉義名店」。

貼文一出後，多數網友都表示「非常好吃，會再回購」、「終於找到可能不甜的砂鍋魚頭了」、「我也有買，真的很好吃，還想再買兩個」、「我們昨天也有買，味道不錯」、「了解，下次買會記得再買糖」、「鮭魚頭會不會比較沒刺？」、「請問裡面的鮭魚頭是一整個還是半個？」、「請問會辣嗎？」

對此，原PO也補充，好市多販售的「鮭魚砂鍋魚頭」，內含半個鮭魚頭，幾乎沒有細刺，都是較大根的魚刺，吃起來完全不辣。

嘉義 好市多 鮭魚

延伸閱讀

好市多上架1老牌甜點「低糖版」！老饕瘋搶購：勾起童年回憶

幫帶進好市多補貨…她沒辦會員還想分回饋金 網傻眼：年費也算一下

好市多特價一款「軟殼外套」 一票會員瘋搶：防風又保暖

好市多又出包？他吃沙拉「苦苦的」一看是蚱蜢 網安慰：新鮮無農藥

相關新聞

好市多新上架「鮭魚砂鍋魚頭」 老饕大讚：不輸嘉義名店

美式賣場好市多時常推出優惠的商品，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多賣場購買一款「鮭魚砂鍋魚頭」，大讚「食材豐富，比嘉義名店更好吃」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

他讚好市多「蕈菇種植包」可加菜又有趣 過來人曝2缺點提醒注意

美式賣場好市多因商品價格實惠，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多發現一款「蕈菇種植包」，讓他大讚寓教於樂，非常有趣。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

好市多又出包？他吃沙拉「苦苦的」一看是蚱蜢 網安慰：新鮮無農藥

美式賣場好市多商品琳瑯滿目，受到一票粉絲愛戴，不過一直以來，品管上也出現不少爭議。近日又有網友爆料，在賣場購入的沙拉裡面，居然吃到蚱蜢，「吃到最後一口還咬到是苦的」，引起底下留言區熱議。

無印良品超實惠「保暖神物」 網友大推：睡覺使用也很舒適

隨著一波波冷氣團侵襲，今年冬季特別寒冷，即便打開暖爐、蓋上棉被，還是難以避免手腳冰冷的問題。近日，有網友在社群分享無印良品一款「保暖襪」，不僅非常溫暖，顏色也豐富多樣，不少人紛紛推薦大家購買。

好市多「1行李箱」網購賣超好 一票人卻示警：小心被航空公司退貨

好市多商品琳瑯滿目，吸引不少消費者採購。近日有會員就發現，一款新上市的30吋前開式行李箱似乎不錯，不知道該不該入手。沒想到貼文曝光後，網友紛紛建議原PO一定要再三考慮。

好市多特價一款「軟殼外套」 一票會員瘋搶：防風又保暖

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期逛好市多，發現新上架了一款「防風軟殼外套」，大讚布料厚實、防風效果好。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。