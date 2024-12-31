他讚好市多「蕈菇種植包」可加菜又有趣 過來人曝2缺點提醒注意

美式賣場好市多因商品價格實惠，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多發現一款「蕈菇種植包」，讓他大讚寓教於樂，非常有趣。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，在好市多發現一款「蕈菇種植包三入組」，包含珊瑚菇、秀珍菇、藍寶石菇，一組售價235元，笑稱「過年可以拿來圍爐丟火鍋」，大讚寓教於樂，非常有趣。

貼文一出後，多數網友分享經驗，「採摘完，可以把香菇頂部的菌絲拍落在真空包上，噴些水，等數日，會再長第二次」、「本來以為只會長上面，上面長完放個幾天，發現原來旁邊也會長」、「N年前有買來玩過，結果是泡麵加菜哦！蠻好吃的其實…」、「我女兒去校外教學，去菇菇場帶回珊瑚菇回來種，一個太空包可以生長兩次」、「藍寶石菇噴完水拿去外面吹風，它喜歡冷，珊瑚菇喜歡熱」。

不過，也有內行人提醒缺點，「房間會都是孢子喔，易過敏請小心」、「N年前買過，很有趣，但會有果蠅一直出現」、「會生果蠅」、「要記得收成！我上次收成一次之後就放著出國，回來之後，那些沒採收的菇孢子大爆發亂飛，超難整理」。