快訊

北市過年垃圾收運時間出爐 除夕加開收運、這天開工

AI教父警告30年內AI會消滅人類20％！如「嬰兒可以控制母親」

中華隊12強賽奪冠確定躍上錢幣 賴清德：我會付諸實現

他讚好市多「蕈菇種植包」可加菜又有趣 過來人曝2缺點提醒注意

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多因商品價格實惠，深受不少台灣人喜愛。示意圖／聯合報系資料照片
美式賣場好市多因商品價格實惠，深受不少台灣人喜愛。示意圖／聯合報系資料照片

美式賣場好市多因商品價格實惠，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多發現一款「蕈菇種植包」，讓他大讚寓教於樂，非常有趣。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，在好市多發現一款「蕈菇種植包三入組」，包含珊瑚菇、秀珍菇、藍寶石菇，一組售價235元，笑稱「過年可以拿來圍爐丟火鍋」，大讚寓教於樂，非常有趣。

貼文一出後，多數網友分享經驗，「採摘完，可以把香菇頂部的菌絲拍落在真空包上，噴些水，等數日，會再長第二次」、「本來以為只會長上面，上面長完放個幾天，發現原來旁邊也會長」、「N年前有買來玩過，結果是泡麵加菜哦！蠻好吃的其實…」、「我女兒去校外教學，去菇菇場帶回珊瑚菇回來種，一個太空包可以生長兩次」、「藍寶石菇噴完水拿去外面吹風，它喜歡冷，珊瑚菇喜歡熱」。

不過，也有內行人提醒缺點，「房間會都是孢子喔，易過敏請小心」、「N年前買過，很有趣，但會有果蠅一直出現」、「會生果蠅」、「要記得收成！我上次收成一次之後就放著出國，回來之後，那些沒採收的菇孢子大爆發亂飛，超難整理」。

好市多 菇菇

延伸閱讀

好市多「1行李箱」網購賣超好 一票人卻示警：小心被航空公司退貨

好市多特價一款「軟殼外套」 一票會員瘋搶：防風又保暖

幫帶進好市多補貨…她沒辦會員還想分回饋金 網傻眼：年費也算一下

好市多新上架童年經典甜品低糖版 網友激推：直接扛一箱回家

相關新聞

好市多新上架「鮭魚砂鍋魚頭」 老饕大讚：不輸嘉義名店

美式賣場好市多時常推出優惠的商品，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多賣場購買一款「鮭魚砂鍋魚頭」，大讚「食材豐富，比嘉義名店更好吃」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

他讚好市多「蕈菇種植包」可加菜又有趣 過來人曝2缺點提醒注意

美式賣場好市多因商品價格實惠，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多發現一款「蕈菇種植包」，讓他大讚寓教於樂，非常有趣。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

好市多又出包？他吃沙拉「苦苦的」一看是蚱蜢 網安慰：新鮮無農藥

美式賣場好市多商品琳瑯滿目，受到一票粉絲愛戴，不過一直以來，品管上也出現不少爭議。近日又有網友爆料，在賣場購入的沙拉裡面，居然吃到蚱蜢，「吃到最後一口還咬到是苦的」，引起底下留言區熱議。

無印良品超實惠「保暖神物」 網友大推：睡覺使用也很舒適

隨著一波波冷氣團侵襲，今年冬季特別寒冷，即便打開暖爐、蓋上棉被，還是難以避免手腳冰冷的問題。近日，有網友在社群分享無印良品一款「保暖襪」，不僅非常溫暖，顏色也豐富多樣，不少人紛紛推薦大家購買。

好市多「1行李箱」網購賣超好 一票人卻示警：小心被航空公司退貨

好市多商品琳瑯滿目，吸引不少消費者採購。近日有會員就發現，一款新上市的30吋前開式行李箱似乎不錯，不知道該不該入手。沒想到貼文曝光後，網友紛紛建議原PO一定要再三考慮。

好市多特價一款「軟殼外套」 一票會員瘋搶：防風又保暖

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期逛好市多，發現新上架了一款「防風軟殼外套」，大讚布料厚實、防風效果好。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。