好市多又出包？他吃沙拉「苦苦的」一看是蚱蜢 網安慰：新鮮無農藥
美式賣場好市多商品琳瑯滿目，受到一票粉絲愛戴，不過一直以來，品管上也出現不少爭議。近日又有網友爆料，在賣場購入的沙拉裡面，居然吃到蚱蜢，「吃到最後一口還咬到是苦的」，引起底下留言區熱議。
原PO在臉書社團《爆廢公社》發文抱怨，好市多品管越來越誇張，他買了凱撒雞肉沙拉，吃到最後居然發現一整隻蚱蜢，咬起來還苦苦的，因為自己住在沒有好市多的縣市，所以不會專程拿去退，只是提醒大家消費的時候一定要注意。
貼文曝光後，網友紛紛表示，「蚱蜢超苦」、「這隻是生到把裡面的食物都吃光了嗎？」、「這是螽斯吧？」、「新鮮無農藥」、「換個方向想，這個菜應該是沒什麼農藥，會不會心裡比較舒服一點」。
另外也有網友質疑原PO為何吃到最後一口才發現？對此，原PO對此不滿回應：「祝你買東西也加料不加價」。也有其他網友緩頰，這的確是有可能發生的，「因為有一次我也是吃到最後，咬到才發現」。
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