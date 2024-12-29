無印良品超實惠「保暖神物」 網友大推：睡覺使用也很舒適

隨著一波波冷氣團侵襲，今年冬季特別寒冷，即便打開暖爐、蓋上棉被，還是難以避免手腳冰冷的問題。近日，有網友在社群分享無印良品一款「保暖襪」，不僅非常溫暖，顏色也豐富多樣，不少人紛紛推薦大家購買。

一名網友在Threads上發文，表示自己購買了日商無印良品推出的「絨毛刷毛室內襪」，實穿後非常溫暖，且有10種顏色可以選擇，也有其他人分享穿上後真的不會冷，可以溫暖一整個冬天，睡覺穿著也很舒適。

商品曝光後吸引網友討論，「穿起來以後，超級暖超喜歡」、「在這種天氣，真是居家辦公的好夥伴」、「真的太Q啦！穿上覺得自己變成一隻兔子」、「手腳冰冷的人又多了活下去的動力」、「試穿一個晚上真的腳都不會冷，怕冷的各位可以買欸」。

無印良品所推出的「絨毛刷毛室內襪」主打內外都用絨毛製成，給予肌膚蓬鬆舒適的觸感，入睡也能保持雙腳的溫暖，且價格相當實惠，一雙不到台幣200元，前陣子優惠活動更是降到114元。不過，有網友發現官網似乎已經售完，還是以店舖實際情況為主比較準確。