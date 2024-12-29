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好市多「1行李箱」網購賣超好 一票人卻示警：小心被航空公司退貨

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多販售的商品多元且物美價廉，深得不少民眾喜愛。聯合報系資料照片／記者黃筱晴攝影
美式賣場好市多販售的商品多元且物美價廉，深得不少民眾喜愛。聯合報系資料照片／記者黃筱晴攝影

好市多商品琳瑯滿目，吸引不少消費者採購。近日有會員就發現，一款新上市的30吋前開式行李箱似乎不錯，不知道該不該入手。沒想到貼文曝光後，網友紛紛建議原PO一定要再三考慮。

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出一款30吋前開式行李箱的照片，稱最近在猶豫要不要買這款，好市多線上購物一下子就賣光了，去汐止店看到還有很多現貨，要價約3,999元，希望大家能給意見。

原PO猶豫該不該入手這款30吋前開式行李箱。圖擷自《今購百科》
原PO猶豫該不該入手這款30吋前開式行李箱。圖擷自《今購百科》

對此，留言區紛紛提醒，「真的便宜，但是30吋的超過大部分航空公司的免費托運規定（28吋）」、「好像三邊長超過158（公分）了，危險」、「買30吋的要想好，我現在買機票後，會擔心到時候行李箱被現場退貨，網路查了有些航空會很嚴格」、「前開真的好用，但30吋太大」。

據了解，台灣主要航空公司對行李尺寸的標準是以158公分（62英吋）為界，超過此尺寸的行李將需要額外收費；此外，若單件行李超過23公斤（50磅），也會被加收附加費用。

Costco 好市多 行李箱

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