好市多特價一款「軟殼外套」 一票會員瘋搶：防風又保暖

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期逛好市多，發現新上架了一款「防風軟殼外套」，大讚布料厚實、防風效果好。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期在好市多看上一款「防風軟殼外套」，試穿後發現衣服有重量，布料很厚實，防風效果佳，原價899元，目前特價只要699元。

貼文一出後，多數網友都表示「我昨天去逛好多人在買喔」、「今日跑了兩個地方才買到自己的尺寸！」、「便宜，去一些會用髒的場合可以拿來穿」、「好市多制服開賣」、「快變制服了，我都當工作服穿，假日出門玩不敢穿這套」、「沒有阿嬤最愛的紫色，可以放心買了」、「超級厚實，裡面感覺是雙層」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「好市多的軟殼衣通常都是袖長不符合」、「便宜是便宜，但是常常身體尺寸合身，但是袖長太長，可能是我的問題，手臂太短」、「我也是袖長略長」。