超划的！全聯一番鮮「買大送三小」綁到快看不到本尊 網讚爆：買到賺到

全聯福利中心經常祭出促銷折扣，深受民眾喜愛。日前有一名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」上貼出一張照片並發文分享，她表示，常常有人問鮮奶喝什麼品牌，她覺得買有特價那個就對了。從照片中可見，鮮奶買大送三小，讓她忍不住分享「特別喜歡這種促銷」。照片曝光，引發網友熱議，紛紛讚爆：「買到賺到！」

貼文曝光引發熱議，網友紛紛留言「哪個促銷就買哪牌鮮奶」、「這個好，我怎麼都沒遇過」、「好羨慕，目前只遇過送一小瓶那種」、「太幸運了」、「還送純鮮奶三瓶，賺到了」、「真的，誰特價就選誰，嘴笨喝起來都差不多」。

此外，還有不少網友回應「好有誠意」、「第一次看到貼三瓶的」、「頂多買到送二，老實說第三瓶是不是你自己黏上去的，生氣氣為何我沒有」、「我都買一番鮮，只是沒旁邊那些送的」、「只買過送一盒的，真幸運」、「都沒遇過綁3瓶的，超羨慕」、「快看不到本人了」。

不過，有網友好心提醒「可是那個保存期限都很短」、「有效日期比較短，確認能喝完再選購」、「假如喝得完，我也會買這個」。