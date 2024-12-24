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這麼大洞！好市多咖啡豆莫名遭「剪角」 他錯愕：太誇張

聯合新聞網／ 綜合報導
KIRKLAND SIGNATURE 哥倫比亞咖啡豆。 圖擷自《今購百科》
KIRKLAND SIGNATURE 哥倫比亞咖啡豆。 圖擷自《今購百科》

美式賣場好市多Costco）商品物美價廉，深受民眾喜愛。但有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼出一張照片並發文抱怨，他表示在好市多購買了一包咖啡豆「打開就發現已經被剪了一個角也太誇張了」。照片曝光，引發網友熱議，紛紛驚呼：「好誇張喔！」

原PO透露，他日前在好市多選購了一包KIRKLAND SIGNATURE 哥倫比亞咖啡豆，回家打開就發現袋子的封口已經被剪開了一個角，讓他驚呼「太誇張了」。原PO無奈表示，家裡僅兩口人，只有他有喝咖啡，所以不可能是自己開的，正準備要喝結果這樣子，感到心情很差。

根據《今購百科》資訊，KIRKLAND SIGNATURE 哥倫比亞咖啡豆1.36公斤，售價649元，生豆來源是哥倫比亞。

照片曝光後，迅速引起熱烈討論，網友紛紛留言「哇！洞這麼大」、「這也太扯了」、「好錯愕」、「這下『剪角』了」、「還好沒散落一地」、「肯定心情不好，若是我應該氣到傻眼」、「我和老公購物，第一個檢查期限、第二看封條是否重新貼過或撕過等」。

此外，有不少網友質疑，指出「你拿的時候咖啡豆不會掉出來好神奇」、「如果是這麼大的剪開，應該運上架的途中，咖啡豆已經撒光光了，即使沒有撒光，放上架子應該扁扁輕輕的再加上這麼明顯的大開口，應該沒有人會買」，但有網友解釋「它的包裝是一直折捲袋口的，沒有拆開看不到」、「這款咖啡包裝是折起來的，無法看，除非你現場拆包裝」。

還有不少網友開玩笑地說道「驚喜包」、「運氣真好」、「快去買樂透」、「都幫你開好了，真貼心」。

不過，有網友回應「要釐清是上架後被剪的，還是被剪後上架」、「但是就我退貨經驗，雖然沒有拆封，但是食品退回去之後不知道客戶會做什麼，所以就算沒拆一樣直接報廢，從之前的對話就可以得到是不可能發生的」、「老實說，我不太信這種事」。

Costco KIRKLAND 咖啡豆 哥倫比亞 好市多

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