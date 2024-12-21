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幫帶進好市多補貨…她沒辦會員還想分回饋金 網傻眼：年費也算一下

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，朋友因沒有辦好市多的會員，一直都跟她一起進場消費，某次帳單折抵了一千多塊，竟遭對方「對半分」，讓她相當傻眼。示意圖，好市多提供
一名網友分享，朋友因沒有辦好市多的會員，一直都跟她一起進場消費，某次帳單折抵了一千多塊，竟遭對方「對半分」，讓她相當傻眼。示意圖，好市多提供

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，朋友因沒有辦好市多的會員，一直都跟她一起進場消費，某次帳單折抵了一千多塊，竟遭對方「對半分」，讓她相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「Costco帶朋友進場 回饋要給對方一半嗎？」為題，指出朋友沒有辦好市多會員卡，一直以來都是跟著她一起去，結帳的部分也是自己先刷，朋友再轉自己的購物金額給她。沒想到後續朋友主動提及要把點數做折抵，某次消費後一共折抵1368元，對方轉帳的金額竟自主扣除684元，讓她傻眼直言「這應該是屬於我的點數吧？」。

貼文一出後，多數網友都傻眼，紛紛表示「他有幫你付年費嗎？沒有的話憑什麼好處都是他拿走？」、「你沒有錯！她把你給她的方便當隨便了，年費你繳、時間你撥，沒有你她也沒辦法買到好市多的東西，她才是會算計的人吧，趁這個機會看清一個朋友也好」、「年費跟交通費也要跟他算清楚，這個朋友不能要了」、「正常我請別人帶我去好市多，都不會把回饋金當我自己的」、「年費也跟他算一下」。

此外，也有部分網友分享自身經驗，指出「是說我也是蹭卡族，我是沒在在意回饋，我姐是分開結帳，我買的明細發票會給我說給我對帳跟可以對獎」、「我以前請朋友帶我去，一年才兩三次，我還會多給一些補貼，像是買2600左右，直接給整數3千不用找，還有逛完請吃東西」、「我之前帶朋友去，結帳我先結，遇到的朋友錢錢都會給整數，369給370這種」。

好市多 年費

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