冬至別再煮湯圓！桂冠教1全新吃法：小孩秒嗑光

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聯合新聞網／ 綜合報導
冬至有不少台灣人，都會有吃湯圓的習慣。示意圖／本報系資料照
冬至有不少台灣人，都會有吃湯圓的習慣。示意圖／本報系資料照

冬至有不少台灣人，都會有吃湯圓的習慣。一名網友分享，以前冬至大家都是煮湯圓來吃，近期發現好多人開始「煎湯圓」，讓她也好奇跟風嘗試，沒想到餡料全部流出來。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「大潤發好物分享社」表示，近期看到好多人分享煎湯圓，她也去買了花生和芝麻湯圓回家嘗試，不過即便按照步驟烹飪，餡料還是全部流出來，不過先生和小孩一樣吃得很開心，大讚「過程好有趣，一定要試一次」。

貼文一出後，多數網友都分享烹飪秘訣，紛紛表示「不沾鍋，加點水，小火煎，有點恰恰，帶點脆脆的」、「我覺得應該要先用水煮熟後，再用煎的或是用烤的，一定會很美味的」、「直接用炸的就超好吃」、「我用蒸的，吃起來很像麻糬」、「我是油加水，水到湯圓三分之一高，雖然有三顆爆開，但是有成功」、「平底鍋比較容易，每顆都要滾到油，做法跟水煎包有一點點相似」。

事實上，桂冠冷凍食品也曾在臉書分享煎湯圓的料理方法，先在平底鍋內加入熱油，湯圓不需解凍，直接放入鍋內，再倒入一些水並蓋上鍋蓋，煎5～7分鐘，兩面都金黃香酥後就能盛盤，最後可加入喜歡的水果、堅果及果醬搭配。

冬至 台灣人 料理 桂冠 湯圓

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