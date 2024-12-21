好市多上架1老牌甜點「低糖版」！老饕瘋搶購：勾起童年回憶

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多發現上架一款低糖八寶粥，讓她大讚「重新愛上甜而不膩的味道」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期在好市多賣場發現新上架一款「低糖八寶粥」，瞬間勾起童年回憶，而且是其他地方都沒看過的「低糖」配方，讓她直言「長大了就比較不想吃太甜，可是現在一吃感覺又重新愛上甜而不膩的味道了！」。

貼文一出後，多數買過的網友都大讚「我有買，真的比較不甜，但還是保有一股天然的甜味，猜測應該是桂圓的香氣」、「老實說原味並沒有多甜，但能減糖是一件好事」、「以前很愛吃」、「低糖的第一次看到，這樣長輩吃比較沒負擔」、「低糖配方很適合最近晚上冷冷的日子當宵夜，加熱一下很暖心」、「低糖配方又有健康的穀物，可以取代那些蛋糕餅乾」。

此外，也有不少內行人分享創意吃法，指出「可以加一盒嫩豆腐，吃起來有點像外面賣的八寶豆花，而且比較不甜」、「八寶粥加上好市多的牛奶，根本絕配」、「我都煮好湯圓，再把八寶粥倒進去」、「冷凍起來用湯匙挖來吃也很美味」。